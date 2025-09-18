Turismo accessibile: presentato in Regione Campania il progetto "Dama" Un nuovo modello di turismo inclusivo per le aree interne

La Campania punta sul turismo accessibile come strumento di sviluppo e inclusione. A Napoli è stato presentato il progetto "Dama", Destination, Accessibility Management & Marketing Agency, promosso dall’associazione Cosy for You e sostenuto dalla Regione Campania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le aree interne, a partire da Irpinia e Sannio, attraverso itinerari turistici realmente fruibili da tutti.

La conferenza stampa con l’assessore Casucci

L’incontro con la stampa è stato presieduto da Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e Turismo. Al centro del dibattito, l’accessibilità come criterio determinante per la valutazione delle progettualità turistiche, così come previsto dalla delibera regionale n. 429/24.

Gli itinerari di turismo accessibile in Irpinia e Sannio

Grazie al finanziamento pubblico ottenuto, il progetto Dama ha già avviato i primi itinerari accessibili nelle zone dell’Irpinia e del Sannio. Borghi, siti culturali e percorsi naturalistici vengono ripensati in chiave inclusiva per accogliere visitatori con diverse disabilità, creando così una rete di destinazioni “per tutti”.

Accessibilità: da costo a opportunità

Uno degli obiettivi principali di Dama è cambiare la percezione del turismo accessibile. Spesso considerato dalle imprese come un costo, il progetto vuole dimostrare che si tratta invece di una grande opportunità economica e sociale, capace di generare flussi turistici costanti, anche in bassa stagione, e di favorire lo sviluppo delle PMI locali.

Formazione, comunicazione e promozione

Dama non si limita alla creazione di itinerari: prevede anche la formazione degli operatori turistici, la produzione di contenuti digitali innovativi come video 360° e campagne promozionali sul sito “Campania for All”. L’obiettivo è garantire un’accoglienza adeguata alle diverse tipologie di disabilità e promuovere i servizi disponibili a un pubblico sempre più vasto.