Turismo accessibile: presentato in Regione Campania il progetto "Dama"

Un nuovo modello di turismo inclusivo per le aree interne

turismo accessibile presentato in regione campania il progetto dama
Napoli.  

La Campania punta sul turismo accessibile come strumento di sviluppo e inclusione. A Napoli è stato presentato il progetto "Dama", Destination, Accessibility Management & Marketing Agency, promosso dall’associazione Cosy for You e sostenuto dalla Regione Campania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le aree interne, a partire da Irpinia e Sannio, attraverso itinerari turistici realmente fruibili da tutti.

La conferenza stampa con l’assessore Casucci

L’incontro con la stampa è stato presieduto da Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e Turismo. Al centro del dibattito, l’accessibilità come criterio determinante per la valutazione delle progettualità turistiche, così come previsto dalla delibera regionale n. 429/24.

Gli itinerari di turismo accessibile in Irpinia e Sannio

Grazie al finanziamento pubblico ottenuto, il progetto Dama ha già avviato i primi itinerari accessibili nelle zone dell’Irpinia e del Sannio. Borghi, siti culturali e percorsi naturalistici vengono ripensati in chiave inclusiva per accogliere visitatori con diverse disabilità, creando così una rete di destinazioni “per tutti”.

Accessibilità: da costo a opportunità

Uno degli obiettivi principali di Dama è cambiare la percezione del turismo accessibile. Spesso considerato dalle imprese come un costo, il progetto vuole dimostrare che si tratta invece di una grande opportunità economica e sociale, capace di generare flussi turistici costanti, anche in bassa stagione, e di favorire lo sviluppo delle PMI locali.

Formazione, comunicazione e promozione

Dama non si limita alla creazione di itinerari: prevede anche la formazione degli operatori turistici, la produzione di contenuti digitali innovativi come video 360° e campagne promozionali sul sito “Campania for All”. L’obiettivo è garantire un’accoglienza adeguata alle diverse tipologie di disabilità e promuovere i servizi disponibili a un pubblico sempre più vasto.

Ultime Notizie