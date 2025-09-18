Tesoro di San Gennaro, al via il restauro di trenta opere Presentato il progetto realizzato da Valore Italia

Trenta opere, attualmente custodite presso la Cappella e il Museo del Tesoro di San Gennaro, saranno restaurate, a partire dal prossimo mese di ottobre, grazie ad un progetto sostenuto dall'azienda Mulino Caputo e realizzato da Valore Italia.

Le opere oggetto di intervento conservativo, tra cui dipinti, busti e oggetti preziosi di straordinario valore storico, artistico e devozionale, testimoniano secoli di fede, arte e tradizione legati alla figura di San Gennaro e alla città di NAPOLI. "Restituire loro integrità e splendore - hanno spiegato i promotori del progetto in conferenza stampa - significa preservare un'eredità identitaria unica e riaffermare l'importanza della tutela del patrimonio culturale come ponte tra passato, presente e futuro". Il progetto è stato presentato alla città e alla stampa in occasione delle celebrazioni dedicate a San Gennaro.

All'interno del Museo del Tesoro di San Gennaro sarà allestito un laboratorio di restauro, aperto ai visitatori. Il cantiere aperto consentirà di vivere e ammirare il lavoro in corso. Il restauro dei dipinti sarà affidato alla restauratrice della Scuola di Restauro di Botticino, Valentina Verzoni, mentre il restauro delle opere in metallo sarà svolto dal restauratore Stefano Lanuti. Il coordinamento scientifico del progetto è affidato a Chiara Rostagno.

Sarà possibile osservare da vicino le fasi del lavoro sui manufatti e comprendere le tecniche utilizzate: il pubblico potrà partecipare a visite guidate speciali, pensate per raccontare il percorso di recupero delle opere. L'intero progetto sarà inoltre documentato sui canali social dei partner del progetto con video e contenuti dedicati che permetteranno di seguire passo dopo passo l'avanzamento dei restauri.