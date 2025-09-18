50 nuovi manager formati in vista dell'America's cup: è il progetto di ITS ITS Academy BACT affianco alle nuove generazioni

Presentati nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo i nuovi corsi ITS Academy BACT dedicati all’organizzazione e promozione di eventi turistici, culturali e sportivi. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Napoli, formerà 50 giovani del territorio pronti a diventare i manager degli eventi del futuro.

Formazione specialistica per i giovani di Napoli

I due percorsi di alta formazione, riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, permettono di acquisire il titolo di Tecnico Superiore per l’organizzazione e la promozione di Eventi in ambito Turistico e Culturale.

Il programma alterna lezioni in aula e laboratori a stage “on the job” presso aziende del settore, con particolare attenzione alla nautica e agli sport velici.

L’America’s Cup 2027 come banco di prova

La grande novità è legata all’America’s Cup, la più antica competizione sportiva al mondo, che nel 2027 si svolgerà per la prima volta in Italia, proprio a Napoli. Gli studenti avranno l’occasione unica di mettere in pratica le proprie competenze contribuendo all’organizzazione di un evento di portata internazionale.

“Formeremo dei manager che aiuteranno a organizzare l’America’s Cup. Ci sentiamo investiti di una grande responsabilità e vogliamo creare opportunità di lavoro per i giovani”, ha dichiarato il presidente dell’Academy, Aniello Di Vuolo.

Le competenze al centro dei corsi ITS

Gli studenti svilupperanno competenze chiave per il mondo degli eventi:

Event & Project Management

Logistica e Gestione spazi

Marketing e Comunicazione

Fundraising e Sponsorship Management

Turismo e Promozione del territorio

Queste abilità permetteranno di gestire eventi complessi, unendo passione per lo sport e capacità organizzative.

Il sostegno del Comune di Napoli

L’iniziativa ha il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli. All’incontro hanno partecipato l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro, Chiara Marciani, che ha sottolineato:

“Si tratta di un corso altamente specializzato che può diventare un trampolino di lancio per creare occupazione. È una formazione al passo con i tempi, che comprende le esigenze di sviluppo e innovazione, offrendo alla città professionisti esperti.”