Mattarella a Napoli il 22 settembre: stop al traffico in via Nisida Dispositivo di traffico speciale per garantire la sicurezza: ecco tutti i dettagli

Napoli si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso in città lunedì 22 settembre per una serie di incontri istituzionali legati all’apertura dell’anno scolastico. In occasione della visita, il Comune ha predisposto un dispositivo straordinario di traffico nella zona di via Nisida, dove sarà attiva una serie di limitazioni per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli appuntamenti in programma.

La presenza del Capo dello Stato interesserà diversi punti della città. Tra le tappe ufficiali: l’istituto penitenziario minorile di Nisida, l’Ospedale Santobono-Pausilipon nel complesso di via Posillipo e il polo scolastico Rossini-Boccioni-Labriola. Quest’ultima visita rientra nelle iniziative legate all’inizio del nuovo anno scolastico, che Mattarella ha scelto simbolicamente di inaugurare proprio a Napoli.

Per permettere lo svolgimento degli eventi in sicurezza, l’Ordinanza Dirigenziale firmata dal Comune impone alcune misure straordinarie su via Nisida. In dettaglio:

Sospensione di tutte le aree di sosta, comprese le strisce blu, gli stalli riservati a moto, carico/scarico e altre categorie autorizzate, su ambo i lati della strada, a partire dalla mezzanotte del 22 settembre e fino al termine delle necessità operative.

Divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, sempre su entrambi i lati di via Nisida.

Divieto di transito veicolare dalle ore 13:00, salvo per mezzi di emergenza, forze dell’ordine e veicoli autorizzati coinvolti nell’organizzazione della visita.

La giornata rappresenta un momento importante non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche simbolico: la presenza del Presidente in un istituto penitenziario minorile e in un ospedale pediatrico sottolinea l’attenzione della Presidenza verso le fasce più fragili della società.

La visita, seppur accompagnata da inevitabili disagi alla circolazione, conferma l’importanza della città nel panorama nazionale e offre l’occasione per riportare l’attenzione su luoghi e realtà che spesso restano lontani dai riflettori.