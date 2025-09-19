La visita di Mattarella a Napoli: rafforzati i presìdi di sicurezza

Napoli si prepara alla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà in città il 22 settembre per la cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2025-2026, in programma dalle ore 16 al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola in via Terracina.
Prima, però, Mattarella visiterà l'istituto penitenziario minorile di Nisida e il presidio Pausilipon dell'Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon.
Il Comune di Napoli ha adottato una serie di provvedimenti per modificare la viabilità nella zona. Rafforzati i presìdi di sicurezza in occasione dell’apertura straordinaria della residenza presidenziale di Villa Rosebery, prevista per il 20 e 21 settembre.
La misura, richiesta dalla Questura di Napoli per garantire l’efficienza dei servizi d’ordine e sicurezza pubblica, prevede l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, su ambo i lati di via Ferdinando Russo, dall’ingresso di Villa Rosebery fino all’incrocio con via Posillipo, dalle ore 00:00 di sabato 20 settembre fino a cessate esigenze del 21 settembre.
Villa Rosebery, una delle tre residenze ufficiali del Presidente della Repubblica, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare uno dei luoghi più suggestivi e storici della città.