Covid ancora in aumento: Campania seconda per numero di contagi Ministero Salute: Risalita costante dei casi registrati

Il rientro alle attività dopo l'estate continua ad essere segnato dalla risalita lenta ma costante dei casi Covid: sono 3.692 nell'ultima settimana (11-17 settembre), la precedente erano 2.824. Lo riporta il bollettino settimanale dei casi Covid in Italia del ministero della Salute. C'è un lieve aumento dei decessi, sono 21 (11-17 settembre) erano 11 la settimana precedente. Aumentano i tamponi, che passano da 28.938 a 29.112.

Il tasso di positività è al 12,7%, era 9,8%. La Lombardia in testa tra le regioni con più contagi, 1.343. Seguita dalla Campania (608) e Emilia Romagna (416). L'Abruzzo l'unica con 0 casi.