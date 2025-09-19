Covid ancora in aumento: Campania seconda per numero di contagi

Ministero Salute: Risalita costante dei casi registrati

covid ancora in aumento campania seconda per numero di contagi
Napoli.  

 Il rientro alle attività dopo l'estate continua ad essere segnato dalla risalita lenta ma costante dei casi Covid: sono 3.692 nell'ultima settimana (11-17 settembre), la precedente erano 2.824. Lo riporta il bollettino settimanale dei casi Covid in Italia del ministero della Salute. C'è un lieve aumento dei decessi, sono 21 (11-17 settembre) erano 11 la settimana precedente. Aumentano i tamponi, che passano da 28.938 a 29.112.

Il tasso di positività è al 12,7%, era 9,8%. La Lombardia in testa tra le regioni con più contagi, 1.343. Seguita dalla Campania (608) e Emilia Romagna (416). L'Abruzzo l'unica con 0 casi. 

Ultime Notizie