Peace School a Napoli: un corso dedicato a Mario Paciolla L'iniziativa è promossa dall'Università L'Orientale

Napoli ospita per la prima volta la Peace School dedicata a Mario Paciolla, l’operatore di pace napoletano scomparso in Colombia in circostanze ancora da chiarire. L’iniziativa, promossa dall’Università di Napoli L’Orientale e dal Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, si svolgerà dall’8 all’11 ottobre presso l’Istituto di Storia Patria nella Sala Galasso di Castelnuovo.

Formazione per le professioni della pace

La Peace School Mario Paciolla è un’occasione unica per i giovani universitari di scoprire e orientarsi verso le professioni della solidarietà e della cooperazione internazionale, settori spesso poco conosciuti ma di cruciale importanza. Durante i quattro giorni di corso, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare percorsi professionali legati al lavoro delle Nazioni Unite, delle ONG e delle missioni umanitarie, come quelle a cui Paciolla ha dedicato la sua vita.

Onorare la memoria di Mario Paciolla

Il corso non è solo un momento di formazione: rappresenta anche un tributo alla memoria di Mario Paciolla. La sua tragica fine, recentemente archiviata dalla procura di Roma come suicidio, diventa occasione per riflettere sull’importanza dell’impegno civile e quotidiano per la pace.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita per 30 giovani selezionati tramite un bando pubblico disponibile sul sito del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli: Bando Peace School Mario Paciolla. Le candidature dovranno pervenire entro il 26 settembre 2025.

Temi principali del corso

Tra i temi trattati durante la Peace School ci saranno: cooperazione Internazionale; diritto Umanitario; attività delle Agenzie delle Nazioni Unite; partner e collaborazioni internazionali

Partner primario dell’iniziativa è l’Università della Pace delle Nazioni Unite con sede in Costa Rica. A Napoli parteciperanno anche rappresentanti delle università di San José (ONU), Uppsala (Svezia), Basilea (Svizzera), Padova e Federico II di Napoli. Tra le ONG e le realtà della solidarietà internazionale presenti troviamo: Un Ponte Per, Emergency, Istituto Sereno Regis, SOS Mediterranee, ResQ People, Assopace Palestina e molte altre.

Un appuntamento annuale per Napoli

Con il sostegno del Comune di Napoli, della Regione Campania e di Banca Etica, l’obiettivo della Peace School è quello di diventare un appuntamento annuale per la città, formando nuove generazioni di operatori di pace e diffondendo la cultura della solidarietà.