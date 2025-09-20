America’s Cup 2027: presentato il masterplan con Confindustria Nautica Firmato l'accordo a Genova

Un sabato all’insegna di entusiasmo e passione per il mare e la vela ha caratterizzato il Salone Nautico di Genova, dove è stato presentato il masterplan dell’America’s Cup 2027.

L’evento è stato arricchito dalla firma di un importante accordo di collaborazione con Confindustria Nautica, che rafforza la sinergia tra istituzioni e settore privato in vista della competizione velica più prestigiosa al mondo.

Napoli al centro della vela mondiale

L’America’s Cup 2027 porterà Napoli e l’Italia sotto i riflettori internazionali. Alla presentazione erano presenti figure di primo piano come il CEO di Team New Zealand, Grant Delton, e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insieme ai vertici di Sport e Salute, soggetto attuatore del progetto.

Il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha sottolineato:

“L’America’s Cup è innovazione, energia, futuro ma anche tradizione. L’Italia, ponte naturale nel Mediterraneo, è il luogo ideale per un evento che proietterà nel mondo l’immagine del nostro Paese e lascerà un’eredità importante”.

Il masterplan e le alleanze strategiche

Il masterplan illustrato da Diego Nepi Molineris, Amministratore delegato di Sport e Salute e membro del Venue Board di America’s Cup 2027, ha delineato la visione del progetto: una competizione corale e condivisa, capace di lasciare benefici concreti e immateriali.

“Abbiamo costruito alleanze forti – ha dichiarato Nepi Molineris – basate su passione, competenza ed eccellenza. Con partner come Confindustria Nautica e Federvela, lavoriamo per realizzare un sogno comune: un evento che coinvolga, emozioni e generi valore duraturo”.

Le parole del sindaco di Napoli alla presentazione a Genova

Durante la presentazione a Genova della 38ª edizione dell’America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027 con una pre-regata prevista per l’estate 2026, il sindaco Gaetano Manfredi, anche Commissario Straordinario di Governo per Bagnoli, ha sottolineato la portata storica dell’evento.

“Napoli è una città capace di accogliere e saprà vincere questa sfida – ha dichiarato Manfredi –. Non sarà solo la Coppa America dei velisti, ma anche dei cittadini, delle famiglie e dei ragazzi che vogliono fare sport”.

Inclusione sociale e riqualificazione di Bagnoli

Uno degli obiettivi principali sarà coniugare competizione sportiva e inclusione sociale, rendendo la manifestazione un patrimonio condiviso dalla città.

Manfredi ha ricordato l’importanza dell’investimento a Bagnoli, dove la bonifica ambientale sarà finalmente completata e verranno realizzate infrastrutture temporanee per ospitare la gara.

Tra i risultati attesi, l'accesso pubblico al mare, la balneabilità delle acque nella zona antistante la colmata, ancora la restituzione ai napoletani di un’area urbana rimasta negata per decenni.

“Così – ha aggiunto – i cittadini potranno riappropriarsi di un pezzo fondamentale della città”.

America’s Cup 2027: un’eredità per il futuro

L’obiettivo degli organizzatori non è soltanto quello di ospitare un evento sportivo di prestigio, ma anche di creare un lascito strutturale e culturale per Napoli, la Campania e l’Italia intera.

Attraverso infrastrutture rinnovate, promozione turistica e sinergie tra pubblico e privato, l’America’s Cup promette di trasformarsi in un volano di sviluppo e immagine internazionale per il Paese.