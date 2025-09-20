Napoli, ancora mare e sole a lido Mappatella. Ma da martedì arriva l'autunno Temporali e calo delle temperature ma intanto ultimi bagni in città

Un'abbronzatura invidiabile portata al 20 settembre: il signor Ugo Barbato, 94 anni, è un habituée del lido Mappatella. Mare tutto l’anno. A Napoli non è difficile trovare persone come lui del resto le temperature di questi giorni, anche oltre i 30 gradi, favoriscono ancora bagni, sole e relax.

Anzi, per molti a settembre si sta decisamente meglio rispetto a luglio e agosto. Non tantissime persone, meno afa, ragazzi che si cimentano con il fitness e, perché no, un buon libro per rilassarsi e godersi il clima di Napoli

Molti l’hanno definita un estate-bis quella degli ultimi giorni con temperature oltre i 30 gradi. Ebbene è stata davvero una coda della bella stagione perché da martedi 23 settembre, subito dopo l'equinozio d'autunno, addio caldo e addio spiagge.

L'arrivo di una perturbazione atlantica metterà fine al caldo anomalo a suon di temporali, anche di forte intensità. Il calo termico sarà nell'ordine dei 4/6°C rispetto all'attuale, con un rientro nella media del periodo.