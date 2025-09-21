Studentessa uccisa da suv, l'assessore Armato alla madre: "Profondo dolore" Il messaggio inviato a nome del Sindaco, del Consiglio e dei cittadini napoletani

L'assessore al Turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha inviato a nome suo, del sindaco Gaetano Manfredi, e del Consiglio comunale un messaggio alla madre di Saray Arias Fernandez, la studentessa spagnola travolta e uccisa da un Suv in corso Umberto nella notte del 19 settembre. "Con immenso rispetto e profondo dolore - si legge nel messaggio - desidero esprimere le mie più sincere condoglianze per la tragica perdita di sua figlia. Le invio questo messaggio anche a nome del sindaco di Napoli, del Consiglio comunale e di tutti i cittadini napoletani profondamente addolorati per quanto accaduto. Le esprimo personalmente il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento di immenso dolore. Con tutto il mio rispetto e la mia solidarietà".