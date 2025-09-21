Napoli, domani torna Mattarella. E villa Rosebery mette in mostra i suoi tesori Oggi si chiude la due giorni di apertura straordinaria

Il presidente Sergio Mattarella torna a Napoli. Il Capo dello Stato domani sarà impegnato in una serie di appuntamenti istituzionali in città, tra cui la visita all’istituto penitenziario minorile di Nisida, all’Ospedale Santobono-Pausilipon e al complesso scolastico Rossini-Boccioni-Labriola, in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. Mattarella sarà affiancato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.La città partenopea ospita nuovamente l’inaugurazione dell’anno scolastico a distanza di dieci anni dall’ultima volta: nel 2015 l’evento si era tenuto presso l’Istituto Sannino di Ponticelli, in occasione del primo trasferimento della cerimonia da Roma.

E intanto si conclude oggi la due giorni di apertura straordinaria della residenza presidenziale di Villa Rosebery, a Posillipo Un occasione imperdibile per tanti napoletani e i turisti che affollano la città di visitare un gioiello artistico e paesaggistico. E i napoletani sono contenti di ritrovare il presidente da sempre legato alla città da un rapporto speciale.