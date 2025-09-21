Scuola, alunna del "Pascal" di Pompei accompagnerà domani Mattarella Il Capo dello Stato a Napoli per apertura anno scolastico

L'alunna Sara Quagliozzi del liceo Pascal di Pompei è stata scelta per accompagnare, insieme con il compagno Filippo Mettifogo del Liceo Scientifico Manfredo Fanti di Carpi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, domani a NAPOLI, nella visita ai laboratori delle Buone Pratiche della Scuola Italiana. I due giovani si sono preparati all' incontro con il Presidente con un percorso di conoscenza e approccio alle diverse modalità di didattica laboratoriale di 6 istituti rappresentativi della Scuola italiana, in un continuo scambio di descrizioni e riflessioni sull' azione formativa esperita.

I ragazzi sono scelti dal Ministero, in quanto distintisi in precedenti eventi organizzati nell' ambito del progetto PNRR di Scuola Futura. ll Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, inaugurerà l'anno scolastico 2025/2026 nel corso di una cerimonia che inizierà alle16:30 presso l'Istituto Professionale Statale "G. Rossini" di NAPOLI, nella sede di via Terracina. L'evento, dal titolo "Tutti a scuola", giunto alla 25esima edizione, sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Saranno presenti all'iniziativa delegazioni di Istituti scolastici in rappresentanza di tutto il territorio nazionale.