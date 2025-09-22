Maltempo a Napoli: allerta gialla, domani chiusi parchi e spiagge I consigli per i cittadini

Il Comune di Napoli ha annunciato la chiusura dei parchi cittadini e delle spiagge pubbliche per domani martedì 23 settembre, a seguito dell’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. La misura precauzionale mira a garantire la sicurezza dei cittadini durante le condizioni di maltempo previste.

Parchi e pontili chiusi

In base alle comunicazioni ufficiali, tutti i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli resteranno chiusi per l’intera giornata di martedì. Si tratta di una misura preventiva per evitare incidenti legati a possibili forti piogge e vento.

Spiagge pubbliche interdetta

L’accesso alle spiagge pubbliche di Napoli sarà temporaneamente vietato. I cittadini e i turisti sono invitati a rispettare le indicazioni delle autorità e a non recarsi in aree a rischio fino alla fine dell’allerta.

Consigli per i cittadini

Per affrontare l’allerta gialla, la Protezione Civile consiglia di:

Evitare spostamenti non necessari, soprattutto in aree a rischio allagamenti.

Seguire aggiornamenti meteo in tempo reale tramite i canali ufficiali.

Prestare attenzione a possibili cadute di rami o oggetti trasportati dal vento.