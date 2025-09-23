Napoli ricorda Salvo D’Acquisto: la cerimonia a Santa Chiara La commemorazione per l’82° anniversario del sacrificio

Questa mattina, Napoli ha celebrato l’82° anniversario della morte di Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dei Carabinieri e Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.

La commemorazione si è svolta nella Basilica di Santa Chiara, dove riposano le spoglie del giovane eroe. La cerimonia è iniziata con la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba, seguita dalla messa celebrata dall’arcivescovo di Napoli, cardinale Domenico Battaglia.

Autorità e familiari presenti

Alla celebrazione hanno preso parte diverse autorità civili e militari, insieme alla nipote di Salvo D’Acquisto, Milena.

Durante la cerimonia, il generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, vice comandante generale dell’Arma dei Carabinieri e comandante interregionale Ogaden, ha consegnato il titolo di Carabiniere Benemerito dell’Associazione Nazionale Carabinieri all’artista napoletano Lello Esposito, riconosciuto per aver diffuso nel mondo l’immagine di Napoli attraverso la sua arte.

Il sacrificio di Salvo D’Acquisto

Nato a Napoli il 15 ottobre 1920, Salvo D’Acquisto è ricordato come un simbolo di coraggio e altruismo.

Il 23 settembre 1943, a Torrimpietra nei pressi di Roma, un’esplosione accidentale in una caserma tedesca provocò la morte di due soldati nazisti. I militari tedeschi arrestarono 22 civili innocenti, minacciando di giustiziarli per rappresaglia.

D’Acquisto, pur consapevole dell’innocenza dei prigionieri, si offrì come unico responsabile dell’accaduto. Il suo gesto eroico salvò la vita dei civili, ma gli costò la fucilazione a soli 23 anni.

Un ricordo vivo nella memoria collettiva

A distanza di oltre ottant’anni, il sacrificio di Salvo D’Acquisto continua a rappresentare un esempio di dedizione, eroismo e spirito di servizio. La commemorazione a Napoli conferma quanto la sua figura sia radicata nella memoria storica del Paese e quanto resti un punto di riferimento per le nuove generazioni.