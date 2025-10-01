Perché restare, perché fuggire da Napoli: confronto a Calata Porto Massa L'iniziativa promossa da Vivonapoli APS e Fondazioni Guida alla Cultura ETS

La voce delle nuove generazioni, i loro punti di vista, le ragioni per restare, le scelte necessarie per attrarre i giovani non solo di Napoli. Su questi temi di attualità si svolgerà il prossimo 2 ottobre l’incontro “Da Ferito a morte a Parthenope. Napoli fuggire o restare”, ore 17.30, sala convegni Terminal Traghetti, Calata Porta Massa (porto di Napoli).

Vivoanapoli APS e Fondazioni Guida alla Cultura ETS, in collaborazione con la Compagnia Marittima Meridionale (gestisce la stazione marittima del terminal traghetti), organizzano il secondo incontro sul tema (il primo si è tenuto lo scorso 8 febbraio al teatro Sannazaro).

La novità del secondo appuntamento è la partecipazione di ragazzi tra i 26 e i 34 anni che hanno scelto di lavorare a Napoli e che soprattutto sono riusciti a trovare lavoro in campi di loro interesse.

L’incontro sarà, pertanto, l’occasione per ragionare insieme su quali sono le condizioni per restare, se esistono dei settori in cui è possibile inserirsi e quali sono, con quale formazione. Soprattutto sarà il momento di ascoltare il punto di vista di giovani che, avendo deciso di restare a Napoli, possono rappresentare i cambiamenti necessari per migliorare la qualità della vita e le opportunità di lavoro che si dovrebbero creare per attrarre le nuove generazioni.

Al confronto del 2 ottobre partecipano: Concetta Di Natale, Ricercatrice Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali della Università Federico II; Edoardo Giaquinto, Marketing Manager società “Megaride”; Danielenrico Moschetti, Membro della Cooperativa “La Paranza”, Fabrizio Palma, Social Media Manager società Calcio Napoli; Carlo Stella, Produttore Mad Entertainement.

Interviene per il Comune di Napoli, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche Giovanili e al Lavoro. Cinzia Improta, Ad Compagnia Marittima Meridionali, introdurrà l’incontro Moderano: Diego Guida, Presidente Fondazione Guida alla Cultura ETS, Emilia Leonetti, Presidente Vivoanapoli APS.