Napoli, Polizia Metropolitana recupera auto rubata a Barcellona L'auto è stata ritrovata nel quartiere Pianura

Un’importante operazione della Polizia Metropolitana di Napoli ha portato al recupero di un’auto di lusso rubata appena due giorni prima all’aeroporto di Barcellona. Il veicolo, una Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, è stato individuato nel quartiere Pianura, segnando la prima attività operativa del neonato Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.).

Il ruolo del Nucleo N.I.S.A.

Il N.I.S.A. è una struttura investigativa specializzata della Polizia Metropolitana, dedicata al contrasto della criminalità stradale e ambientale. L’operazione rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio e lotta alla criminalità predatoria. Gli agenti hanno sottratto il mezzo alla disponibilità della criminalità organizzata, presumibilmente coinvolta nel traffico illecito internazionale di veicoli rubati.

Come è avvenuto il recupero

Grazie a indagini mirate e tecniche investigative avanzate, gli agenti del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale sono riusciti a localizzare la Renault Arkana a Napoli, bloccando il suo utilizzo illecito. Si tratta di un intervento tempestivo, considerando che l’auto era stata rubata solo due giorni prima in Spagna.

Indagini in corso

Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti sia per identificare i responsabili del furto che per ricostruire le modalità con cui il veicolo è giunto in Italia.