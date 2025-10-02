Sciopero trasporti venerdì: "Ripercussioni anche sui servizi locali" Eav: "Interesserà sia i servizi su gomma che su ferro"

Lo sciopero di 24 ore proclamato per domani da Cgil e Usb e relativo alla situazione a Gaza, avrà ripercussioni anche sui trasporti locali e riguarderà dunque pure le linee e i servizi gestiti dall'Ente Autonomo Volturno in Campania. Come fa sapere Eav, "lo sciopero, che interesserà sia i servizi ferroviari che su gomma, prevede comunque il rispetto delle fasce di garanzia". Come ricorda l'azienda sul proprio sito internet, infatti, Il servizio sarà "garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30". Tutte le prime e ultime partenze delle singole fasce di garanzia per ogni servizio interessato sono consultabili sul sito www.eavsrl.it.