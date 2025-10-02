Ex Motel Agip, Manfredi: "Non lasciamo sole le famiglie, ma seguire regole" Gli occupanti sono in presidio davanti a Palazzo San Giacomo

"Non vogliamo lasciare sole queste famiglie, ma dobbiamo seguire le regole che ci consentono di sostenerle nel rispetto delle regole amministrative che oggi abbiamo". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla situazione degli occupanti dell'ex motel Agip che da stamattina all'alba sono in presidio accampati davanti alla sede del Comune. "Sappiamo che la situazione è assolutamente critica - ha aggiunto - noi veniamo dall'esperienza delle Vele dove ci sono state anche delle vittime. Sul motel Agip c'è un intervento della magistratura e della Prefettura perchè non ci sono condizioni di sicurezza che possono essere garantire e le persone non possono più state lì. Noi abbiamo garantito un sostengo finanziario e per le situazioni più gravi stiamo provvedendo a trovare un sostengo più rafforzato".