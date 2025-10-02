Napoli, 2 ottobre, Capodanno: "Ripristinate la figura dei "nonni civici" "Scomparsi i "nonni angeli" che presidiavano le scuole"

"Con la legge 31 luglio 2005, n. 159 - ricorda Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -, è stata istituita, per il giorno 2 ottobre, la “Festa nazionale dei nonni”, allo scopo di sottolineare, nelle famiglie e nella società tutta, il valore fondamentale e il ruolo positivo delle persone anziane nell’educazione delle giovani generazioni.

Ma a Napoli - sottolinea Capodanno -, dove, dopo essere stata istituita tempo addietro, è scomparsa la figura del “nonno civico”, potrebbe rappresentare anche un’occasione per intraprendere una serie d’iniziative tese a valorizzare il contributo che gli anziani possono dare per la soluzione di alcuni problemi molto sentiti dai genitori e dagli alunni, come quelli della sicurezza fuori ai plessi scolastici, che non può essere sempre garantita dalle forze dell’ordine.

Purtroppo puntualizza Capodanno - l’amministrazione comunale partenopea non ha più previsto nel bilancio i fondi per pagare i 595 nonni civici che hanno operato fino all’anno scolastico 2006/2007, ricevendo elogi dalle famiglie, e che, in base al bando emanato dal Comune di Napoli nel settembre 2003, portavano a casa appena 6 euro al giorno per 25 giorni al mese, per un totale di 150 euro mensili, a titolo di rimborso spese.

In passato - conclude Capodanno - ho rivolto anche un appello al Presidente della Repubblica, nella speranza che i “nonni civici”, che molti bambini avevano ribattezzato col nome di “nonni angeli” potessero riprendere il loro servizio sociale dinanzi alle scuole di Napoli. Ma purtroppo, fino a questo momento, la figura del nonno civico a Napoli non è stata ripristinata