"Danza in Prima"al Maschio Angioino: Napoli celebra i giovani talenti L'appuntamento sabato 4 ottobre

Dopo il successo della prima edizione, torna "Danza in Prima", la manifestazione dedicata all’arte della danza, che quest’anno trasforma il Cortile del Maschio Angioino in un palcoscenico unico. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Un evento per valorizzare i giovani artisti

L’iniziativa, organizzata dalla I Municipalità con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nasce con l’obiettivo di promuovere i giovani talenti della città attraverso la danza. Sedici scuole di danza hanno aderito al progetto, offrendo performance spettacolari che animeranno uno dei luoghi più iconici di Napoli.

Direzione artistica e organizzazione

La direzione artistica dell’evento è affidata al Maestro Stefano Angelini, mentre l’organizzazione generale è curata da Marco Panico. La manifestazione si conferma come un’occasione unica per far emergere nuovi talenti e rendere la danza accessibile a tutti i cittadini.

Parole chiave dai rappresentanti della Municipalità

Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità, sottolinea:

"Danza in Prima nasce per dare ai giovani un grande palcoscenico dove esprimersi. Il Maschio Angioino diventa il simbolo di una città che crede nei suoi ragazzi, nella loro creatività e nella nostra tradizione artistica".

L’assessora Benedetta Sciannimanica aggiunge:

"Con questo evento, la danza esce dalle scuole e dai teatri per conquistare il cuore della città. È un momento che unisce bellezza, inclusione e partecipazione, una vera festa per famiglie e cittadini".

Infine, Valerio Campobasso, assessore ai Grandi Eventi della I Municipalità, evidenzia:

"Napoli trasforma i suoi spazi simbolici in palcoscenici di comunità, dove cultura e condivisione si intrecciano, regalando alla città un’esperienza memorabile".