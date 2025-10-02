"Danza in Prima"al Maschio Angioino: Napoli celebra i giovani talenti

L'appuntamento sabato 4 ottobre

Napoli.  

Dopo il successo della prima edizione, torna "Danza in Prima", la manifestazione dedicata all’arte della danza, che quest’anno trasforma il Cortile del Maschio Angioino in un palcoscenico unico. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Un evento per valorizzare i giovani artisti

L’iniziativa, organizzata dalla I Municipalità con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, nasce con l’obiettivo di promuovere i giovani talenti della città attraverso la danza. Sedici scuole di danza hanno aderito al progetto, offrendo performance spettacolari che animeranno uno dei luoghi più iconici di Napoli.

Direzione artistica e organizzazione

La direzione artistica dell’evento è affidata al Maestro Stefano Angelini, mentre l’organizzazione generale è curata da Marco Panico. La manifestazione si conferma come un’occasione unica per far emergere nuovi talenti e rendere la danza accessibile a tutti i cittadini.

Parole chiave dai rappresentanti della Municipalità

Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità, sottolinea:

"Danza in Prima nasce per dare ai giovani un grande palcoscenico dove esprimersi. Il Maschio Angioino diventa il simbolo di una città che crede nei suoi ragazzi, nella loro creatività e nella nostra tradizione artistica".

L’assessora Benedetta Sciannimanica aggiunge:

"Con questo evento, la danza esce dalle scuole e dai teatri per conquistare il cuore della città. È un momento che unisce bellezza, inclusione e partecipazione, una vera festa per famiglie e cittadini".

Infine, Valerio Campobasso, assessore ai Grandi Eventi della I Municipalità, evidenzia:

"Napoli trasforma i suoi spazi simbolici in palcoscenici di comunità, dove cultura e condivisione si intrecciano, regalando alla città un’esperienza memorabile".

