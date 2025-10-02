Napoli, prefettura intensifica controlli dopo proteste per la Flotilla Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza potenzia i servizi

Il Prefetto Michele di Bari ha riunito d'urgenza oggi a Palazzo del Governo il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'incontro, richiesto a seguito delle manifestazioni di solidarietà per la Flotilla che ieri hanno creato alcune criticità in città, ha sancito l'intensificazione dei controlli sul territorio per prevenire nuovi rischi per l'ordine pubblico.

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine: oltre al Questore Maurizio Agricola e all'Assessore comunale alla Legalità Antonio De Iesu, erano presenti i comandanti provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto, insieme ai responsabili della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera e della Sicurezza Cybernetica.

Nel corso dell'incontro è stato disposto il potenziamento coordinato di tutti i servizi di vigilanza, con un impegno prioritario a intercettare tempestivamente qualsiasi segnale di potenziale criticità. L'obiettivo dichiarato è impedire che le proteste, legittime nell'espressione del dissenso, possano nuovamente degenerare in episodi violenti, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e la protezione della proprietà privata. Particolare attenzione è stata richiesta agli agenti, sensibilizzati a operare con la massima professionalità e a tutelare la propria e l'altrui incolumità.

Il Comitato ha sottolineato la necessità di bilanciare il diritto di manifestare con gli altrettanto cruciali interessi alla sicurezza pubblica e alla serenità del tessuto urbano, soprattutto in un contesto, come quello napoletano, caratterizzato da un'alta concentrazione di turisti.

Il Prefetto Di Bari ha infine ringraziato le forze dell'ordine per il loro intervento durante le proteste di ieri, giudicato decisivo per evitare conseguenze più gravi. La sfida ora è mantenere questo equilibrio nella delicata fase che attende la città.