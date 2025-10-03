Sciopero, Ricci (Cgil Napoli): Israele apra corridoi umanitari Partito il corteo per Gaza

"Quella di oggi è una manifestazione che non parla di rinnovo dei contratti e di salario, parla di solidarietà alla comunità palestinese, per spingere non sono il governo italiano, ma anche altri governi a chiedere a Israele corridoi umanitari. Va fermato questo genocidio, il mondo del lavoro non può girare la faccia su quello che sta avvenendo. La nostra è una grande battaglia di civiltà a difesa di un popolo martoriato". Così Nicola Ricci, segretario generale della Cgil Napoli e Campania, a margine della manifestazione in corso a Napoli per lo sciopero generale. Intanto è partito il corteo a difesa di Gaza da Piazza Garibaldi a Napoli. Migliaia le persone che hanno cominciato la marcia con un grande striscione "Palestina libera". Tante le bandiere di Usb, Cgil, Potere al Popolo e tantissime le bandiere della Palestina.