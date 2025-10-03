Teatro San Carlo, Mazzi (MiC): "Il Sindaco di Napoli rispetti la legge" In merito alla nomina del sovrintendente del Teatro

Il Ministero della Cultura ha chiarito la propria posizione riguardo alle recenti dichiarazioni del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alla nomina del sovrintendente del Teatro di San Carlo.

Secondo il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, “il Ministero rispetta la legge e la legge stabilisce che, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, l’indicazione del nome da proporre al Ministro spetta al Consiglio d’Indirizzo. A Napoli il Consiglio d’Indirizzo ha indicato, a maggioranza, il nome del sovrintendente Macciardi, e il Ministero ha provveduto alla sua nomina. Tutto qui, si chiama rispetto delle regole e dei ruoli. Qualsiasi altra condotta è fuori dalla legge”.

Il ruolo del Consiglio d’Indirizzo nelle fondazioni lirico-sinfoniche

La normativa vigente stabilisce che le fondazioni lirico-sinfoniche operino secondo regole precise riguardo alla nomina dei propri dirigenti. Il Consiglio d’Indirizzo ha il compito di proporre al Ministero il nome del sovrintendente, mentre il Ministro ha il ruolo di formalizzare la nomina. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nelle scelte di gestione culturale.

La posizione del Sindaco di Napoli

Il Sindaco di Napoli aveva recentemente espresso opinioni contrarie alla nomina di Macciardi, ma secondo il MiC, qualsiasi azione che ignori la decisione del Consiglio d’Indirizzo risulterebbe fuori dalla legge. Il Ministero ha quindi ribadito l’importanza del rispetto delle regole istituzionali.