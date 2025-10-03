Sbancata una vasta area di verde spontaneo: "Vogliamo chiarezza" La denuncia del comitato civico "Innamorati di Partenope"

Senza alcun cartello esposto si sta bancando un'area di verde spontaneo. E' quanto denunciano in una nota Carmine Attanasio, Sergio Livio e Donatella Porta rappresentanti del neonato Comitato Civico "Innamorati di Partenope".

I lavori che si stanno facendo non sono chiari, hanno detto Attanasio, Livio e Porta, e pertanto chiediamo un intervento del Comune che faccia chiarezza su cosa si sta facendo.

Noi proponiamo che quell'area, probabilmente privata, diventi parco pubblico adottando la delibera n°32 del consiglio Comunale di Napoli che su dette aree prevede che il privato può fare impresa eco-compatibile nel 10% delle stesse destinando il restante 90% a parco pubblico.

Attanasio, Livio e Porta chiedono poi all'assessore all'ambiente Vincenzo Santagada che nelle aiuole della adiacente rotonda Giustiniano sia predisposta l'irrigazione automatica e sia ripristinata la fontana ormai chiusa da decenni, questo per riqualificare la "porta d'ingresso" di via Epomeo e via Giustiniano