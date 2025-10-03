Sbancata una vasta area di verde spontaneo: "Vogliamo chiarezza"

Senza alcun cartello esposto si sta bancando un'area di verde spontaneo. E' quanto denunciano in una nota Carmine Attanasio, Sergio Livio e Donatella Porta rappresentanti del neonato Comitato Civico "Innamorati di Partenope".
I lavori che si stanno facendo non sono chiari, hanno detto Attanasio, Livio e Porta, e pertanto chiediamo un intervento del Comune che faccia chiarezza su cosa si sta facendo.
Noi proponiamo che quell'area, probabilmente privata, diventi parco pubblico adottando la delibera n°32 del consiglio Comunale di Napoli che su dette aree prevede che il privato può fare impresa eco-compatibile nel 10% delle stesse destinando il restante 90% a parco pubblico.
Attanasio, Livio e Porta chiedono poi all'assessore all'ambiente Vincenzo Santagada che nelle aiuole della adiacente rotonda Giustiniano sia predisposta l'irrigazione automatica e sia ripristinata la fontana ormai chiusa da decenni, questo per riqualificare la "porta d'ingresso" di via Epomeo e via Giustiniano