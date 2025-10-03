De Luca: "Un festival della canzone napoletana come Sanremo"

"Ci sono tutte le condizioni: stanziati i primi 2,5 milioni di euro"

Napoli.  

 "Vogliamo ridare vita al festival della canzone napoletana, ci sono tutte le condizioni per costruire un evento di tradizione e innovazione al livello del festival di Sanremo, ovviamente non in contemporanea".

E' l'annuncio dato oggi in diretta social dal governatore Vincenzo De Luca: "Ci sarà un bando, la Regione stanzia i primi 2,5 milioni per dare una mano al decollo di questa iniziativa". Ricordando il decennale della scomparsa di Pino Daniele, De Luca sottolinea: "C'è un filone di cultura musicale a Napoli straordinario, che parla anche di grande modernità. Il festival sarà classico e contemporaneo, un altro elemento di promozione della città e della regione basato sulla qualità della musica napoletana che oggi è a livelli mondiali". 

