Vomero, Capodanno: "Da quartiere dei broccoli a quartiere arancione" Transennamenti a gogò: in via Scarlatti da oltre un mese

"Oramai il Vomero, l’ex “quartiere bene” della Napoli che fu, versa in uno stato di evidente e perdurante abbandono – osserva amareggiato Gennaro Capodanno, presidente del comitato Valori collinari -. Alla ribalta delle cronache balzano, ancora una volta, con l'arrivo dell'autunno, anche le buche e i dissesti che costellano strade e piazze del popoloso quartiere collinare, senza che si provveda a ripararli.

A evidenziarli, in molti casi, provvedono i transennamenti, realizzati con tondini di ferro e nastri di plastica arancione, che dovrebbero essere provvisori ma che sovente, come accade nell'isola pedonale di via Scarlatti, dove, nei pressi dell'incrocio con via Merliani, il 30 agosto scorso, si abbatte al suolo uno dei tanti alberi che stanno cadendo nell'ambito del quartiere collinare, l'ultimo in via Luca Giordano, albero che fu ripiantumato il giorno seguente.

L'area fu transennata provvisoriamente includendo anche una panchina che si trovava nei pressi dell'albero caduto.

Da allora è passato più di un mese, l'albero nel frattempo è morto e il transennamento, seppure parzialmente abbattuto, in uno all'albero morto, non è stato ancora rimosso, liberando nel contempo la panchina, una delle poche rimaste dopo che, in un recente passato, diverse sono sparite senza essere più ripristinate.

Peraltro - sottolinea Capodanno - la pavimentazione dei tratti di strada pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, strade dove oltre alle buche e agli avvallamenti, le sostituzioni con colate di cemento delle lastre di basalto rotte, hanno fatto storcere il naso anche ai tanti turisti che affollano il quartiere collinare, si trova, e non da oggi, in pessimo stato manutentivo, senza che si provveda agli oramai indifferibili lavori di riqualificazione delle due principali arterie dello shopping vomerese.

Ma non è finita qui - continua Capodanno -. In diverse strade del quartiere, a ragione della mancanza della manutenzione ordinaria, sono cresciute erbacce infestanti che, se non s’interviene, in tempi rapidi, con il diserbo stradale, potrebbero a breve trasformarsi in vere e proprie selve".

Capodanno, ancora una volta, sollecita l’amministrazione comunale a provvedere con urgenza alla manutenzione delle strade del quartiere collinare, previa una ricognizione puntuale e completa, restituendo dignità e decoro alla vie del Vomero, che, in diversi casi, anche a causa dei continui quanto orribili rattoppi, vanno assumendo sempre di più l’aspetto d’improbabili mosaici, realizzati con materiali ibridi ed eterogenei, eliminando, in tal modo, questione ovviamente prevalente, le possibili pericolose conseguenze per pedoni, automobilisti e motociclisti, generate dalla presenza di buche e avvallamenti.