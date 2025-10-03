"Il destino di un bomber": Andrea Carnevale e la sua vita da romanzo L'ex attaccante del Napoli ha incontrato i ragazzi al "Campania Libri Festival"

Era gremito di ragazzi l’evento al "Campania Libri Festival" con Andrea Carnevale e Maurizio De Giovanni. L’ex attaccante del Napoli ha presentato il suo libro, “Il destino di un bomber".

Una vita da romanzo la sua. Giovinezza segnata da una terribile duplice tragedia: la madre uccisa a colpi d’ascia dal marito e l’uomo qualche anno più tardi suicida davanti ai propri figli.

Ecco perchè Andrea ha deciso di sensibilizzare le giovani generazioni sul dramma dei femminicidi. “Purtroppo è un cancro nazionale contro il quale dobbiamo essere tutti coesi, uomini e donne e io porto la mia testimonianza in prima persona”.

Sui campi di calcio Carnevale ha trovato il suo riscatto, in una carriera però tra alti e bassi: la fortuna di giocare con mostri sacri del calcio come Maradona e Zico ma anche il doping e un mondiale, Italia 90, all’ombra di Totò Schillaci.

Oggi Carnevale dopo altre vicissitudini è un affermato dirigente sportivo che gira il mondo per scovare talenti, magari partiti dalla provincia, proprio come lui.