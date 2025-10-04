Metro Napoli Linea 6: assunti 14 nuovi capostazione e macchinisti, corse di sera Nuove assunzioni per prolungare gli orari

La metropolitana Linea 6 di Napoli si prepara ad ampliare il servizio con corse anche nelle ore serali. Anm ha infatti assunto 14 nuovi dipendenti, tra cui 7 capostazione e 7 macchinisti, che hanno firmato i contratti giovedì 2 ottobre 2025 e iniziato subito i corsi di formazione.

Ad oggi, la circolazione dei treni della Linea 6 è limitata alla fascia 7:00 – 15:30, tutti i giorni. Con il nuovo personale, sarà possibile estendere il servizio fino a sera, aumentando così la disponibilità della linea per residenti, studenti e turisti.

Lavori in corso a Fuorigrotta e nuovi treni in arrivo

Parallelamente alle assunzioni, proseguono i lavori presso il deposito officina di piazzale Tecchio, a Fuorigrotta, dove si sta scavando per consentire l’ingresso dei nuovi convogli, più lunghi rispetto a quelli attualmente in uso.

Il primo nuovo treno, prodotto da Hitachi Rail Sts nello stabilimento di via Argine, è già stato consegnato ed è in fase di assemblaggio. La livrea è blu e nera e il debutto è previsto entro fine 2025.

Caratteristiche dei nuovi convogli

I nuovi treni della Linea 6 saranno:

più grandi e moderni rispetto agli attuali (in servizio dal 1990, poi rinnovati),

in grado di trasportare il 50% di passeggeri in più,

con una frequenza di passaggio ogni 10 minuti, contro i 14 attuali.

Linea 6: passeggeri e numeri

Dal secondo semestre del 2024, con la riapertura al pubblico, la Linea 6 di Napoli ha registrato circa 660.000 passeggeri e quasi 10.000 corse. Attualmente la flotta conta 5 treni, di cui 3 mediamente in servizio contemporaneo.