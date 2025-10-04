Nola Business Park piange il suo fondatore Giovanni Punzo

"Testimonianza concreta della sua visione avanguardistica"

nola business park piange il suo fondatore giovanni punzo

Il cordoglio

Nola.  

Con la scomparsa del cavaliere Giovanni Punzo, il Nola Business Park (Cis – Interporto Campano) e tutta la sua comunità piange la perdita del suo fondatore e per trenta anni presidente.

Il “distretto” Cis - Interporto vuole ricordarlo riconoscendogli il grande merito di aver avuto una lungimiranza visionaria e ringraziarlo per essersi dedicato instancabilmente ad esso per tutta la sua vita.

"Oggi commemoriamo un imprenditore che ha dedicato la sua vita a costruire e a innovare, lasciandoci in “eredità” il Nola Business Park, testimonianza concreta della sua visione avanguardistica".

Ultime Notizie