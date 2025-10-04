nola business park piange il suo fondatore giovanni punzo

Con la scomparsa del cavaliere Giovanni Punzo, il Nola Business Park (Cis – Interporto Campano) e tutta la sua comunità piange la perdita del suo fondatore e per trenta anni presidente.
Il “distretto” Cis - Interporto vuole ricordarlo riconoscendogli il grande merito di aver avuto una lungimiranza visionaria e ringraziarlo per essersi dedicato instancabilmente ad esso per tutta la sua vita.
"Oggi commemoriamo un imprenditore che ha dedicato la sua vita a costruire e a innovare, lasciandoci in “eredità” il Nola Business Park, testimonianza concreta della sua visione avanguardistica".