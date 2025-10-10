Al Monaldi la cura per l’ipertrofia prostatica benigna: la tecnica Rezum Un convegno al Monaldi dedicato all’innovazione in urologia

Si è svolto questa mattina, presso l’Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli, il convegno dedicato alle nuove frontiere nella cura dell’ipertrofia prostatica benigna (IPB).

L’incontro, inserito nel ciclo “Informazione, perfezionamento e benessere”, ha riunito specialisti e professionisti sanitari per fare il punto sulle ultime innovazioni in ambito urologico, con particolare attenzione ai trattamenti mini-invasivi che migliorano la qualità della vita dei pazienti. A coordinare i lavori, il professore Francesco Uricchio, direttore della UOC di Urologia..

La tecnica Rezum: un approccio mini-invasivo che cura col vapore acqueo

Tra le novità più rilevanti discusse durante il convegno, i riflettori sono stati puntati sulla tecnica Rezum, un trattamento mini-invasivo che utilizza vapore acqueo per ridurre il volume della prostata e migliorare i sintomi urinari.

L’intervento dura pochi minuti, può essere eseguito in day hospital e consente una rapida ripresa, mantenendo inalterata la funzionalità sessuale del paziente.

Dalla Campania un punto di riferimento nazionale

L’Ospedale dei Colli - Monaldi è oggi centro di riferimento unico per la tecnica Rezum in Campania, confermandosi struttura d’eccellenza nella diagnosi e nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna.

Durante l’incontro, gli specialisti hanno illustrato anche le altre soluzioni terapeutiche innovative disponibili, evidenziando l’importanza di un approccio personalizzato per ogni paziente.

Prevenzione e qualità della vita

Oltre a rappresentare un efficace metodo di cura, la tecnica Rezum si propone anche come strumento di prevenzione, riducendo il rischio di complicanze a lungo termine e migliorando la qualità di vita degli uomini colpiti da IPB.

I benefici del trattamento si manifestano entro poche settimane, con una sensibile riduzione del volume prostatico e un miglioramento dei sintomi urinari.

Grazie alla tecnica Rezum e al ruolo guida dell’Ospedale dei Colli, Napoli si conferma un polo di riferimento per l’urologia innovativa in Italia.