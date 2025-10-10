Teatro San Carlo di Napoli: Manfredi annuncia firma del contratto per Macciardi Il nuovo sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi è ormai in dirittura d’arrivo

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi conferma che il contratto del nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi, è in fase di definizione. "Solo passaggi burocratici prima della firma", dichiara il primo cittadino.

Il Teatro San Carlo di Napoli, una delle istituzioni liriche più prestigiose d’Italia, si prepara a una nuova fase gestionale. Il sindaco e presidente della Fondazione, Gaetano Manfredi, ha annunciato che il contratto del nuovo sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi è ormai in dirittura d’arrivo, in attesa solo di alcuni passaggi burocratici.

“Solo passaggi burocratici prima della firma”

A margine della presentazione di una mostra al Maschio Angioino, Manfredi ha spiegato che la procedura per l’insediamento di Macciardi è quasi completata.

“Si sta lavorando sul contratto: ci sono dei passaggi burocratici e poi lo firmeremo”,

ha dichiarato il sindaco, precisando inoltre di non aver ancora avuto un contatto diretto con il nuovo sovrintendente.

“Non l’ho mai sentito personalmente”, ha aggiunto.

Un futuro fuori dai conflitti

Nel suo intervento, Manfredi ha voluto anche ribadire la visione per il futuro del Teatro di San Carlo, sottolineando l’importanza di un’istituzione culturale libera da contrasti interni e focalizzata sull’eccellenza artistica.

“Il San Carlo è una grandissima istituzione, che deve avere un alto livello di competitività e di qualità. Deve essere al di fuori di qualsiasi conflitto e vivere della sua straordinaria potenza artistica e culturale”,

ha affermato.

L’importanza del Teatro San Carlo per Napoli

Il Teatro San Carlo non è solo un punto di riferimento per la musica lirica italiana, ma anche un simbolo dell’identità culturale di Napoli. La nomina di un nuovo sovrintendente rappresenta un passaggio cruciale per garantire continuità e rinnovamento nella gestione artistica e organizzativa della Fondazione.

Con la prossima firma del contratto di Fulvio Adamo Macciardi, il Teatro San Carlo entra in una nuova fase della sua lunga storia. L’auspicio del sindaco Manfredi è chiaro: mantenere il prestigio internazionale dell’istituzione e promuovere la cultura napoletana nel mondo, al di fuori di qualsiasi tensione politica o amministrativa.