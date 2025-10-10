Circumvesuviana: sciopero di 4 ore lunedì 13 ottobre, servizio a rischio

Il prossimo lunedì 13 ottobre, il servizio della Circumvesuviana sarà a rischio a causa di uno sciopero di quattro ore proclamato dall’organizzazione sindacale Faisa Confail.
L’astensione dal lavoro interesserà solo il personale viaggiante delle linee vesuviane, dalle ore 8:30 alle 12:30. Durante questo periodo, le corse saranno effettuate solo in base al numero di lavoratori non aderenti allo sciopero, come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno (EAV).
Corse garantite e informazioni utili
Per consultare le partenze garantite e gli orari aggiornati per la giornata di sciopero, l’EAV invita i passeggeri a visitare il sito ufficiale: www.eavsrl.it.
Si raccomanda ai viaggiatori di verificare in anticipo gli orari e di prevedere eventuali ritardi o modifiche nelle corse.
Impatto sui pendolari
Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni importanti sui pendolari e su chi utilizza quotidianamente la Circumvesuviana per motivi di lavoro o studio. È consigliato pianificare spostamenti alternativi o prevedere margini di tempo aggiuntivi durante la mattinata di lunedì.