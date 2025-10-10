Ecco "La Notte di Partenope 6": mototurismo, solidarietà e legalità in movimento In programma sabato 11 ottobre la sesta edizione, organizzata dal Moto Club Polizia di Stato

In data 11 ottobre 2025 è in programma la sesta edizione dell’evento motociclistico “La Notte di Partenope”, l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Napoli e realizzata con la partecipazione delle Forze dell’Ordine, rappresenta un appuntamento ormai consolidato nel panorama mototuristico nazionale, con l’obiettivo di promuovere la legalità, la sicurezza stradale e la solidarietà attraverso la passione per le due ruote.

Organizzata dall’associazione senza fini di lucro Moto Club Polizia di Stato, “La Notte di Partenope 6” si distingue per il suo impegno sociale: i fondi raccolti durante l’evento saranno destinati alla Fondazione Nazionale della Polizia di Stato “Piano Cronici Marco Valerio” e all’associazione “San Mattia ODV” di Napoli, attive nel supporto alle fasce più fragili della popolazione.

Un viaggio tra cultura, paesaggi e valori

L’evento prenderà il via al mattino nella suggestiva cornice di Piazza del Gesù Nuovo, cuore pulsante del centro storico partenopeo.

Nel pomeriggio, i partecipanti prenderanno parte ad un tour in moto sul Vesuvio, con tappa all’Osservatorio Vesuviano, il più antico osservatorio vulcanologico al mondo, fondato nel 1841 da Ferdinando II di Borbone. La serata culminerà con il tradizionale moto tour notturno tra i luoghi più iconici della città, offrendo scorci mozzafiato sul Golfo di Napoli e momenti di condivisione tra motociclisti e cittadini, nel segno della responsabilità civica e dell’amore per il territorio.

“Un evento per tutti”

“La Notte di Partenope” non è solo un raduno motociclistico: è un’occasione per vivere Napoli in modo autentico, vivere il territorio del Miglio d’Oro e sostenere cause di grande valore umano. Unendo cultura, sport e solidarietà, l’evento si propone di rafforzare il legame tra la comunità motociclistica e la cittadinanza, promuovendo comportamenti virtuosi e consapevoli sulla strada.