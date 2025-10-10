Confcooperative Campania: Umberto Amoroso eletto vice presidente Lo ha deciso il consiglio dell'assemblea regionale

Il consiglio dell’assemblea regionale di Confcooperative Campania ha eletto Umberto Amoroso nuovo vicevpresidente regionale il 6 ottobre 2025.

Nato a Napoli il 3 marzo 1966, laureato in scienze politiche economiche, sposato e padre di tre figli, Umberto Amoroso è un cooperatore da oltre 28 anni e dirige da più di 28 anni la cooperativa di facility management Team Service, una realtà di rilievo nel settore dei servizi integrati.

Nel corso della sua lunga militanza nel movimento cooperativo, Amoroso ha ricoperto numerosi incarichi di vertice all’interno di Confcooperative Campania: è stato presidente della Confcooperative lavoro e servizi regionale, presidente del comitato territoriale di Napoli, oltre ad aver assunto molteplici ruoli di responsabilità a livello regionale e nazionale.

È inoltre consigliere nazionale Confcooperative Lavoro e Servizi. La sua elezione a Vicepresidente regionale rappresenta il riconoscimento di un percorso improntato alla competenza, all’impegno e ai valori autentici della cooperazione, che da sempre contraddistinguono la sua attività professionale e associativa.

"Desidero ringraziare di cuore il presidente, il consiglio e tutti i colleghi cooperatori per la fiducia che mi è stata accordata,” ha dichiarato Umberto Amoroso.

"Questo incarico rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo portare avanti con il massimo impegno, nel solco dei valori cooperativi che guidano da sempre il mio percorso".