Muscarà: "Concorso Oss, dopo il rinvio si riparte ma il mistero resta" "Nessuno dice come è finita la storia degli imbrogli denunciati a settembre"

"Riparte il concorso unico della Regione Campania per l’assunzione di 1.274 operatori socio-sanitari a tempo indeterminato - dichiara la consigliera indipendente Marì Muscarà - dopo la sospensione improvvisa avvenuta lo scorso settembre, a soli cinque giorni dall’avvio delle prove.

Le nuove date sono state fissate dal 3 al 7 novembre, rispettivamente al Palapartenope di Napoli per i candidati dell’Asl Napoli 1 centro e al Palavesuvio per quelli dell’Asl di Salerno.

Ma - continua Muscarà - resta una domanda che nessuno si pone e che nessuno, soprattutto la Regione, sembra voler affrontare: che fine ha fatto la vicenda degli imbrogli che avevano portato al blocco del concorso? Sono state avviate indagini? Ci sono stati accertamenti, denunce, nomi, responsabilità? Oppure tutto è stato archiviato nel silenzio, come se nulla fosse accaduto?

Il presidente De Luca, che allora aveva ammesso pubblicamente “falle” nell’organizzazione del concorso da parte della stessa agenzia scelta dalla Regione, ha il dovere di chiarire ai cittadini cosa è stato modificato rispetto a quella prova sospetta e cosa è stato fatto per garantire trasparenza e legalità.

Non si può pensare che migliaia di candidati, molti dei quali disoccupati e in attesa di un’occasione di vita, debbano affrontare di nuovo un concorso senza conoscere la verità su quanto accaduto appena un mese fa.

La Regione Campania deve assicurare ai cittadini un concorso pulito, controllato e senza ombre. Il diritto al lavoro - conclude Muscarà - non può essere lasciato in mano ai soliti meccanismi opachi che, purtroppo, continuano a minare la fiducia nelle istituzioni".