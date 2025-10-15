Nola ricorda Giancarlo Siani: voce libera sepolta dalla camorra

"La verità non muore mai"

Evento commemorativo a 40 anni dall'assassinio del giornalista campano...

Nola.  

La verità non muore mai. Oggi mercoledì 15 Ottobre, alle ore 17.00 al museo storico archeologico di Nola è in programma un importante evento commemorativo.

"A 40 anni dalla sua scomparsa, ricordiamo Giancarlo Siani, giornalista e voce libera, con un evento speciale che ne celebra il coraggio e l’eredità.  

Un luogo di memoria - scrive Mondadori Nola - un tempo per riflettere, un’occasione per non dimenticare.

Interventi, testimonianze, arte e cultura per tenere viva la sua storia, oggi più che mai necessaria.  Evento promosso dall'associazione culturale Scenart presieduta da Autilia Napolitano e dal museo storico archeologico di Nola diretto da Giacomo Franzese con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli.

