Nola ricorda Giancarlo Siani: voce libera sepolta dalla camorra

La verità non muore mai. Oggi mercoledì 15 Ottobre, alle ore 17.00 al museo storico archeologico di Nola è in programma un importante evento commemorativo.
"A 40 anni dalla sua scomparsa, ricordiamo Giancarlo Siani, giornalista e voce libera, con un evento speciale che ne celebra il coraggio e l’eredità.
Un luogo di memoria - scrive Mondadori Nola - un tempo per riflettere, un’occasione per non dimenticare.
Interventi, testimonianze, arte e cultura per tenere viva la sua storia, oggi più che mai necessaria. Evento promosso dall'associazione culturale Scenart presieduta da Autilia Napolitano e dal museo storico archeologico di Nola diretto da Giacomo Franzese con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania presieduto da Ottavio Lucarelli.