Vomero: cumuli di rifiuti e ingombranti abbandonati Capodanno: "Nonostante le tante segnalazioni permane un degrado inaccettabile"

Dopo che già in un recente passato era stato più volte evidenziato lo stato di abbandono igienico-sanitario nel quale si trovano diverse arterie e piazze della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, ritorna sulla vicenda per segnalare, ancora una volta, la presenza, in questo periodo, di diversi cumuli di rifiuti, a tutte le ore della giornata, con numerosi imballaggi di cartone ma anche con rifiuti ingombranti, che alimentano lo stato di degrado nel quale versa il popoloso quartiere del capoluogo partenopeo.

"Purtroppo - esordisce Capodanno - diverse piazze e strade della municipalità collinare, centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, sono sovente ridotte a dei veri e propri letamai, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie di volta in volta interessate. Certamente un pessimo biglietto da visita anche per tutti quei turisti che sono tornati sulla collina per ammirare i beni artistici e ambientali presenti sul territorio, da San Martino alla villa Floridiana con il museo Duca di Martina.

Anche stamattina - puntualizza Capodanno - in piazza Fuga, nei pressi dell'ingresso della storica villa Haas e a pochi passi dalla stazione superiore della funicolare Centrale, utilizzata quotidianamente da 30mila passeggeri, molti dei quali turisti, campeggiavano due materassi con un mobile armadio abbandonati sul marciapiede. Un poco più avanti, in via Cimarosa, si notava una valigia lasciata accanto a dei bidoncini carrellati. Ma quelle evidenziate sono solo due delle tante situazioni segnalate in questi giorni.

Purtroppo - stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione constatiamo che, nonostante le numerose proteste legate alle inefficienze più volte manifestatesi nell'ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell'area collinare della Città, segnatamente per quanto riguardo lo specifico servizio per il ritiro degli ingombranti, predisposto dall'Asia, l'ente che si occupa dei servizi di igiene ambientale a Napoli, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva del problema, molto sentito dai residenti, anche a ragione delle presumibili ripercussioni sul piano igienico-sanitario, con la presenza di topi, blatte e insetti.

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici comunali preposti che fanno capo all'assessore all'igiene urbana, Santagada, affinché indaghino sui motivi dei tanti disservizi più volte segnalati, anche comminando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ai trasgressori.

Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali molti imballaggi di cartone e numerosi ingombranti, abbandonati quotidianamente per strada, a tutte le ore.