Valditara consegna il documento di Napoli sull'intelligenza artificiale Al G20 dell'istruzione le proposte presentate al San Carlo durante Next Gen Ai

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha mantenuto l'impegno assunto al NextGen AI, portando all'attenzione del G20 Istruzione di Skukuza, in Sudafrica, il documento redatto dagli studenti dei 40 Paesi che hanno partecipato al primo Summit internazionale sull'Intelligenza artificiale nella scuola svoltosi recentemente a Napoli. Lo riferisce in una nota il ministero, sottolineando che nel corso dei lavori Valditara ha presentato e distribuito il documento, sottolineando l'importanza dei sette punti elaborati a Napoli, che rappresentano un appello concreto per una scuola capace di coniugare innovazione e sviluppo umano. Tra le proposte piu' significative figurano l'Expo del G20 dedicata all'orientamento e alle professioni del futuro, un programma internazionale di formazione dei docenti sull'intelligenza artificiale e un piano per favorire la partecipazione delle scuole ai Fori internazionali sull'Ia e sull'istruzione digitale. "Ho voluto che la voce dei giovani di Napoli arrivasse fino al G20 perche' rappresenta una sintesi autentica dei valori su cui deve fondarsi la scuola del futuro: rispetto, responsabilita' e fiducia nella conoscenza. Dall'Italia parte un messaggio chiaro: l'istruzione e' la vera leva per lo sviluppo", ha dichiarato Valditara.

Il ministro ha inoltre richiamato le politiche italiane di contrasto alla dispersione scolastica, evidenziando i risultati positivi di Agenda Sud, che sta contribuendo a ridurre i divari territoriali e a rafforzare il successo formativo nelle aree piu' fragili del Paese. Un passaggio significativo e' stato dedicato anche alla riforma dell'istruzione tecnica e professionale, che consente ai giovani di acquisire competenze realmente spendibili nel mondo del lavoro, aprendo loro prospettive concrete di crescita.

Nel suo intervento, il ministro ha ribadito che l'Italia continuera' a promuovere un modello educativo capace di unire qualita' e occupazione, investendo sulla formazione dei docenti, sull'innovazione didattica e sul dialogo tra scuola, territorio e imprese.