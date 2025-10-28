Fotografia, Napoli piange Mimmo Jodice. Manfredi: "Grave perdita" Camera ardente giovedi al Maschio Angioino dalle 12 alle 16.30

"Il sindaco e tutta l'Amministrazione comunale di Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Mimmo Jodice, maestro della fotografia e voce poetica della città. Con la sua arte, Jodice ha saputo raccontare Napoli al di là dei cliché, restituendone l'anima più autentica". A darne notizia in una nota il Comune di Napoli. Per volontà del sindaco e della famiglia, la camera ardente sarà allestita, giovedì 30 ottobre, dalle 12 alle 16:30 al Maschio Angioino, "luogo simbolico e caro all'artista", che ha ospitato la sua ultima grande mostra "Napoli Metafisica". Un gesto, spiegano da Palazzo San Giacomo, "che intende rendere omaggio alla sua figura in uno spazio che ha saputo accogliere e valorizzare la sua visione della città". "La morte di Mimmo #Jodice - scrive il sindaco di NAPOLI, Gaetano Manfredi su X - rappresenta una grave perdita per Napoli. La sua arte sapeva reinterpretare bellezza e dolore, la mostra al Maschio Angioino a lui dedicata è stata l'occasione per rendere omaggio al suo percorso. Continueremo a onorare il suo tratto distintivo". Jodice aveva 91 anni.