Nuova illuminazione per Piazza Plebiscito: approvato nuovo progetto Proseguono anche i lavori di restauro del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola

Napoli si prepara a vivere una nuova alba di bellezza e innovazione grazie al progetto di illuminazione di Piazza del Plebiscito, uno dei siti monumentali più iconici d’Italia. In Prefettura si è svolta una riunione apposita a cui hanno partecipato rappresentanti di Agenzia del Demanio, Comune di Napoli, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Città Metropolitana e Direzione di Palazzo Reale. Un tavolo congiunto con un obiettivo comune: restituire nuova luce e splendore al cuore pulsante della città

Il Progetto di Illuminazione

Il progetto, firmato dallo studio di designer lighting Cannata & Partners e promosso dall’Agenzia del Demanio in collaborazione con il Comune, il MIC, il FEC e la Città Metropolitana, rappresenta una magistrale opera di rilettura architettonica attraverso la luce. Non si tratta solo di un intervento tecnico, ma di uno strumento che contribuisce alla rinascita culturale, frutto di una sinergia istituzionale che negli ultimi anni ha messo al centro la valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il ruolo delle istituzioni

L’iniziativa è fortemente voluta dal Prefetto Michele di Bari, dal Sindaco Gaetano Manfredi e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, che hanno sostenuto ogni fase del progetto, promuovendo una visione condivisa di rigenerazione urbana e culturale.

Verso la fase operativa

Con il completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, si entra ora nella fase operativa. A breve sarà indetta la conferenza di servizi per acquisire tutti i pareri necessari e dare il via alla realizzazione dell’impianto illuminotecnico, la cui conclusione è attesa per dicembre 2026. Un’opera resa possibile grazie alla convergenza di più fonti di finanziamento pubbliche, simbolo della volontà condivisa di investire sul futuro della città.

Restauro del colonnato e delle botteghe storiche

Parallelamente, è stato completato il progetto di restauro del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola e delle storiche botteghe retrostanti. Già da gennaio 2026 partiranno i lavori sul primo lotto di botteghe, mentre si definiscono gli ultimi dettagli per il completamento dell’intero restauro. Questi interventi seguono il recente restauro del pronao della Basilica, concluso con successo lo scorso aprile, e contribuiranno a rendere Piazza del Plebiscito un luogo sempre più accogliente e valorizzato, sia per i cittadini sia per i turisti.