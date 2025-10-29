NCC-taxi, incontro in Prefettura. Confesercenti: "Lotta all'abusivismo priorità" Il presidente Schiavo: “Il Prefetto Di Bari costituirà un tavolo permanente"

Si è tenuta ieri sera una riunione, in Prefettura, per affrontare il tema degli ‘scontri’ tra NCC e la categoria dei tassisti. Il presidente di Confesercenti Napoli e Campania, Vincenzo Schiavo, aveva chiesto un incontro con il Prefetto Michele Di Bari proprio per trovare una soluzione condivisa. Alla riunione, oltre ai vertici di Confesercenti/Federnoleggio di Napoli, sono state convocate anche tutte le sigle sindacali dei taxi e degli autonoleggi.

“Ringrazio vivamente il nostro Prefetto- ha commentato Vincenzo Schiavo- che al solito si è dimostrato disponibile e sempre molto attento alle istanze di Confesercenti e dei suoi associati. Il dott. Di Bari ha assunto l’impegno di costituire un tavolo permanente nel quale la priorità è quella di portare avanti una concreta lotta all’abusivismo, che è il vero nodo della questione. Quello che è successo nei giorni scorsi, con i tassisti che hanno attaccato gli NCC, è stato uno sgarbo sbagliato, anche perchè il vero problema è costituito proprio da coloro che svolgono un’attività abusiva di trasporto di persone e turisti, sono i tassisti abusivi senza licenza, o quelli corrotti che collaborano con tali abusivi. Tutti questi ‘irregolari’ devono essere lontani dalle nostre federazioni e dai nostri imprenditori.

Confesercenti Napoli e Fedenoleggio- ha concluso il presidente Vincenzo Schiavo- forniranno maggiori e più dettagliate informazioni alle Prefettura sugli abusivi. Il Tavolo permanente di monitoraggio e ascolto nella lotta all’abusivismo sarà uno strumento fondamentale anche per controllare ed eventualmente sanzionare tutte le strutture ricettive che si servono degli irregolari”. All’incontro ha partecipato anche l’assessore alla legalità e alla Polizia Municipale del Comune di Napoli Antonio De Iesu. “A lui e alla polizia municipale va il il nostro più sentito ringraziamento, perché svolgono un lavoro eccezionale nel contrasto all’abusivismo”, ha sottolineato Schiavo.