Manifesto per la rinascita del Vomero: l'appello di Capodanno Rigenerare la municipalità collinare di Napoli attraverso cultura, commercio e partecipazione civica

Il quartiere Vomero, insieme all’Arenella, rappresenta da sempre uno dei poli più vivaci e simbolici di Napoli collinare. Oggi, però, versa in uno stato di degrado e abbandono che ne offusca la storica vitalità.

A denunciarlo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari ed ex presidente della Circoscrizione Vomero, che lancia un manifesto per la riqualificazione dell’area collinare del capoluogo partenopeo.

Un appello alla città: “Restituire dignità e centralità al Vomero”

“Il Vomero ha rappresentato un patrimonio prezioso di storia, cultura e comunità, cuore pulsante della vita cittadina partenopea” – afferma Capodanno – “È arrivato il momento di chiamare all’azione i napoletani per restituire dignità e attrattività a questa parte della città”.

Il manifesto, diffuso attraverso gli organi d’informazione e i social, nasce per mobilitare cittadini, commercianti e istituzioni in un progetto condiviso di rinascita urbana e culturale.

Rigenerazione urbana e cultura al centro del manifesto

Il progetto di riqualificazione del Vomero e dell’Arenella prevede diversi obiettivi chiave:

Cura degli spazi pubblici: manutenzione di piazze, strade e arredi urbani.

Promozione culturale diffusa: eventi di musica, teatro, mostre e laboratori per incentivare la partecipazione collettiva.

Sostegno al commercio locale: agevolazioni e formazione per rilanciare le piccole e medie imprese della zona.

Valorizzazione del patrimonio storico: rilancio dei musei nazionali del Vomero e delle eccellenze culturali locali.

Coinvolgimento della cittadinanza: in particolare giovani e associazioni, per creare un senso di appartenenza e cittadinanza attiva.

Verso un progetto partecipato di rinascita collinare

Capodanno invita tutte le realtà del territorio – istituzioni, cittadini, sindacati e imprese private – a presentare proposte progettuali e collaborazioni per arricchire il calendario di iniziative già a partire dalle prossime festività natalizie.

“La collina vomerese deve tornare a essere un luogo accogliente, vivo e innovativo, orgoglio della città e destinazione privilegiata per napoletani e visitatori” – dichiara Capodanno.

Il motto del movimento sintetizza l’essenza dell’iniziativa:

“Uniti per il Vomero: cultura, servizi e comunità al centro.”

Il futuro del Vomero passa dall’impegno condiviso

Il manifesto di Gennaro Capodanno rappresenta un punto di partenza concreto per la rinascita urbana del Vomero e dell’Arenella.

Solo attraverso la collaborazione tra cittadini e istituzioni, la valorizzazione culturale e la riattivazione del commercio di qualità, sarà possibile restituire alla Napoli collinare il ruolo centrale che merita nella vita sociale e culturale della città