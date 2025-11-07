Scossa di magnitudo 2.2 ai Campi Flegrei: è in corso uno sciame sismico Scossa registrata alle 13.43

Nel primo pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata avvertita nella caldera dei Campi Flegrei.

L’evento sismico, registrato alle ore 13.43 dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, si è verificato a una profondità di circa tre chilometri, motivo per cui è stato distintamente percepito dalla popolazione locale.

La zona epicentrale si trova nell’area di Pozzuoli, città che sorge nel cuore della caldera del supervulcano e che frequentemente è teatro di scosse di lieve o moderata intensità.

Pozzuoli e l’area ovest di Napoli avvertono la scossa

La scossa è stata avvertita chiaramente a Pozzuoli e in diversi quartieri dell’area occidentale di Napoli, tra cui Agnano, Bagnoli e Fuorigrotta. Numerose segnalazioni sono arrivate sui social network, dove i cittadini hanno raccontato di aver percepito un leggero tremore seguito da un boato.

Al momento non risultano danni a persone o edifici, ma la popolazione resta in allerta a causa del continuo susseguirsi di eventi sismici nell’area flegrea.

Il Comune di Pozzuoli: “È in corso uno sciame sismico”

Poco dopo la scossa, il Comune di Pozzuoli ha diffuso una comunicazione ufficiale confermando l’inizio di un nuovo sciame sismico.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 13:40 (UTC 12:40) del 07/11/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei”, si legge nella nota pubblicata sui canali ufficiali.

L’amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, segue da vicino l’evolversi della situazione e fornirà aggiornamenti in tempo reale fino alla conclusione del fenomeno.