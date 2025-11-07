Sopralluogo del sindaco Manfredi ai cantieri del lungomare e di Castel dell’Ovo “Un impegno per una Napoli curata e accogliente”

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha effettuato un sopralluogo ai cantieri del lungomare e di Castel dell’Ovo, dove sono in corso importanti interventi di manutenzione e riqualificazione.

L’obiettivo è valorizzare una delle aree più iconiche e frequentate della città, simbolo sia per i cittadini che per i turisti.

Durante la visita, il primo cittadino ha potuto constatare l’avanzamento dei lavori, parte di un più ampio piano di interventi per rendere Napoli più ordinata, funzionale e accogliente.

Manfredi: “Un impegno per una città sempre più bella e vivibile”

“Un sopralluogo sul lungomare per visitare il cantiere della pavimentazione che sta procedendo con buona velocità. Poi Castel dell’Ovo, dove stiamo riqualificando le aree esterne e restaurando la superficie esterna”, ha spiegato Manfredi.

“Tanti lavori in una zona monumentale importante per la nostra città, visitata dai turisti ma tanto cara ai napoletani”.

Il sindaco ha sottolineato come il progetto rappresenti un impegno concreto per migliorare la qualità urbana e restituire ai cittadini una città più curata e accogliente, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale.

Valorizzazione del patrimonio storico e turistico

Gli interventi in corso sul lungomare di Napoli e a Castel dell’Ovo rientrano in un programma di manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio monumentale.

Castel dell’Ovo, in particolare, è uno dei siti storici più visitati del capoluogo campano, punto di riferimento per turisti e cittadini.

Il restauro delle facciate e il rifacimento delle aree esterne contribuiranno a preservare e rilanciare il valore culturale dell’intera zona.

Lungomare, simbolo del turismo e della rinascita cittadina

Il lungomare partenopeo rappresenta una delle principali vetrine turistiche di Napoli. Gli interventi di pavimentazione e arredo urbano hanno l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza per pedoni, residenti e visitatori.

Le opere proseguono con buon ritmo, secondo quanto riferito dal sindaco, e si inseriscono in una strategia più ampia di riqualificazione urbana avviata dall’amministrazione comunale.

Un progetto che guarda al futuro della città

Il sopralluogo di Manfredi conferma la volontà del Comune di proseguire con azioni concrete di manutenzione e valorizzazione dei luoghi simbolo di Napoli.

La città, sempre più al centro dell’attenzione turistica internazionale, punta a un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla cura del territorio e sulla tutela dei beni storici e ambientali.