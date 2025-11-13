Ad Anas, in Campania investimenti programmati per 550 milioni Gemme: "Cantieri aperti, avanti secondo programma"

Investimenti di manutenzione programmata per oltre 550 milioni di euro, dei quali 125 milioni in progettazione e circa 170 milioni in corso di esecuzione. E inoltre, per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico ulteriori investimenti attivi per oltre 25 milioni di euro, dei quali oltre 16 milioni in progettazione e 9 milioni in corso di esecuzione. Sono i numeri dati dall'ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, intervenuto al convegno di Ansfisa "Conoscenza, supervisione e sicurezza. Priorità e sviluppo sul territorio: prevenzione del rischio idrogeologico, autorizzazioni, attività di vigilanza e controllo" tenutosi a Napoli.

"Tra gli interventi in progettazione - ha ricordato - c'è la strada statale 166 "degli Alburni" nel Cilento per oltre 10 milioni di euro. Per quelli in corso di esecuzione il cantiere principale si trova lungo la strada statale 18 "Tirrena Inferiore" a Sapri dove, con un investimento complessivo di 4 milioni di euro, il mese scorso ha preso il via un intervento di installazione di reti in aderenza e barriere paramassi sul costone roccioso attiguo alla statale fino al confine regionale con Maratea". Le attività - è stato sottolineato - procedono secondo programma e la loro conclusione è fissata entro la prossima primavera.