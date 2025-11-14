Mostra dei Presepi Napoletani a Napoli: tradizione, arte e innovazione La quinta edizione al centro commerciale Birreria

C’è un luogo nel cuore di Napoli dove il Natale comincia prima: il Centro Commerciale La Birreria, che ospita la quinta edizione della Mostra dei Presepi Napoletani. Ogni anno migliaia di visitatori varcano le porte della struttura per ammirare vere e proprie opere d’arte realizzate dai migliori maestri artigiani di Napoli e provincia.

L’Innovazione dell’Intelligenza Artificiale

La novità di questa edizione è l’introduzione dell’intelligenza artificiale, non come obiettivo finale, ma come punto di partenza per stimolare la creatività degli artisti e dei giovani partecipanti. Una scelta che unisce tradizione e innovazione, aprendo nuovi orizzonti alla storica arte presepiale napoletana.

Un progetto culturale e sociale

La Mostra non è solo un’esposizione: è un progetto culturale che unisce generazioni. Gli organizzatori puntano ad avvicinare i giovani alla tradizione, diffondere l’arte presepiale partendo dalle periferie e rafforzare il legame tra il Centro La Birreria e il territorio. Già attivi diversi laboratori pratici e teorici dedicati a scuole e associazioni che assistono adolescenti. La presidente dell’associazione I Presepi di Napoli, Luisa Piccolo, sottolinea che “tra questi si intravede già qualcuno destinato a diventare un maestro del futuro”.

Tre sezioni da scoprire

La mostra si articola in tre sezioni:

Classica: con presepi della tradizione del ‘700 e dell’800.

Contemporanea: dove gli artisti reinterpretano il Natale con linguaggi nuovi.

Giovani: dedicata ai futuri maestri presepiali, segno di un’arte che continua a rinnovarsi.

Durante l’inaugurazione è stato presentato anche il libro di Luisa Piccolo, “I Presepi di Napoli, dalla tradizione alla costruzione”, un omaggio alla storia e al mestiere dei maestri partenopei.

Una mostra itinerante

Quest’anno la mostra farà diverse tappe in Campania e nel Sud Italia, fino a Foggia, portando l’arte presepiale napoletana oltre i confini cittadini. Ogni statuina racconta un frammento di Napoli, unendo creatività, storia e tradizione.

Orari e Visite

Le esposizioni sono aperte tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00, con aperture anche di mattina nei fine settimana. Tra luci, suoni e antiche tradizioni, La Birreria si trasforma in un grande laboratorio del Natale, un’occasione unica per scoprire l’anima più autentica della città attraverso l’arte dei presepi.

