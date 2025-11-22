Ondata di freddo, ed ecco lo spettacolo: torna la neve sul Vesuvio Da questa mattina la coltre bianca rende più suggestivo il panorama di Napoli

Ecco la prima ondata di freddo, e Napoli regala uno spettacolo unico al mondo: da questa mattina, un velo di neve ricopre la cima del Vesuvio e la vista del “gigante buono” imbiancato continua a sorprendere cittadini e turisti.

Questa mattina i napoletani si sono svegliati ammirando la meraviglia del Vesuvio innevato. La coltre bianca apparsa fin dalle prime ore del mattino sul maestoso vulcano rende il panorama partenopeo ancor più suggestivo, anche sotto la pioggia che in queste ultime ore continua a colpire l’intera città.

I meteorologi avevano già preannunciato l’arrivo di un’ondata di gelo che avrebbe provocato un drastico crollo termico. Le temperature subiranno un ulteriore abbassamento un po’ ovunque, passando da un clima mite, e quasi anomalo per il mese di novembre, a valori simili a quelli di dicembre e addirittura di gennaio. Al Sud i termometri scenderanno sui 5/7 gradi.