Mario Casillo: "Solidarietà a Manfredi, il dissenso non giustifica l’insulto" La scritta offensiva comparsa a Bagnoli

"Solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per la scritta offensiva comparsa a Bagnoli, un attacco personale che non ammette giustificazioni. La protesta e il dissenso non possono essere considerati espressione della democrazia quando degenerano in insulti e intimidazioni, e un gesto del genere non fa bene a nessuno. La città merita una politica del confronto, non dell’offesa" - è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania