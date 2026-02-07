"Totale solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per la vergognosa scritta comparsa oggi a Bagnoli. La violenza verbale avvelena la vita pubblica, getta le basi per altre più inquietanti forme di violenza. Nulla può giustificarla" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, primo cittadino di Castellammare di Stabia.
Vicinanza: "Solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi"
La scritta offensiva comparsa a Bagnoli
