La scritta offensiva comparsa a Bagnoli

Vicinanza: "Solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi"

Castellammare di Stabia.  

"Totale solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per la vergognosa scritta comparsa oggi a Bagnoli. La violenza verbale avvelena la vita pubblica, getta le basi per altre più inquietanti forme di violenza. Nulla può giustificarla" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, primo cittadino di Castellammare di Stabia.  

