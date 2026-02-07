Bruna Fiola: "Solidarietà e vicinanza al sindaco Manfredi" La scritta offensiva comparsa sui muri a Bagnoli

"Apprendo con rammarico della scritta offensiva comparsa sui muri a Bagnoli nei confronti del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, al quale rivolgo la mia piena solidarietà e vicinanza. Un episodio che rattrista e preoccupa.

Le divergenze di opinione sono naturali e necessarie, ma devono passare attraverso il dialogo, il rispetto reciproco e la responsabilità civile. La violenza non costruisce nulla" - è quanto dichiara Bruna Fiola, consigliera regionale del Partito Democratico della Campania e presidente della commissione regionale politiche sociali.

